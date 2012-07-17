У Харкові жінка кинулася з мосту

Харків. 17 липня. УНІАН. У Харкові 57-річна жінка покінчила життя самогубством, кинувшись із мосту.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася сьогодні зранку на вулиці Дерев’янка.

Жінка впала з висоти близько 15 метрів. Рятувальники прибули на місце події через 2 хвилини після виклику, однак жінка вже померла.

У МНС не підтвердили інформацію у ЗМІ про те, що жінка покінчила життя самогубством через нібито хворобу на рак. Співробітник прес-служби зазначив, що відповідні припущення висловлювали деякі люди, що зібралися на місці пригоди, однак офіційної інформації з цього приводу на цей час немає.