Харківський аеропорт збільшив обсяги перевезень

Харків. 20 липня. УНІАН. У першому півріччі цього року Міжнародний аеропорт «Харків» наростив обсяги авіаперевезень.

Про це повідомляє портал avianews.com з посиланням на начальника комерційного відділу аеропорту Владислава Ільїна.

За його даними, пасажиропотік аеропорту «Харків» виріс на 61% у першому півріччі 2012 року, число пасажирів - на 61% до 223,3 тис. осіб.

Пасажиропотік внутрішніх рейсів за 6 місяців ц.р. становить 49,6 тис. осіб (+42%), а міжнародних - 173,8 тис. осіб (+67%). Число обслужених в аеропорту «Харків» рейсів у період із січня по червень 2012 року збільшилося на 26% до 2273.

У червні пасажиропотік у харківському аеропорту виріс у 2,6 рази до 80,1 тис. осіб. З них 12,4 тис. пасажирів прибули або відправилися внутрішніми рейсами (+77%), а 67,6 тис. осіб - зарубіжними рейсами (+ у 2,7 разу). Число обслужених рейсів у червні виросло на 79% до 682.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.