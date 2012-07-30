Власенко: "Суддя займається садомазохізмом"

Харків. 30 липня. УНІАН. Закон забороняє вивозити екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко зі стаціонару Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові на судові засідання.

На цьому в коментарі кореспондентові УНІАН наполіг захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, говорячи про можливість доставляння екс-прем’єра на завтрашнє судове засідання у справі ЄЕСУ.

«Говорити про те, що ми можемо щось прогнозувати, вкрай важко. Як вони будуть себе поводити, я не знаю. З точки зору закону, звичайно ж, вони не мають ніякого права нічого завтра робити, але наша справа до закону має вкрай слабке відношення», - сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що кримінальний кодекс в ситуації хвороби підсудного передбачає призупинення провадження у справі до одужання. «У цій ситуації повинні призупинити провадження у справі до одужання. У нас суддя займається садомазохізмом, у нас суддя переносить на тиждень щоразу, а потім говорять, що вона мільйон разів не з’явилася. Якби переносили справу на кожен день, так вона би ще більше разів не з’явилася», - обурився С.Власенко.

Він підкреслив, що сам факт вивезення Ю.Тимошенко за межі Качанівської колонії для проходження лікування свідчить про наявність в екс-прем’єра хвороби.

«Хто, кого, коли доставляв із лікарні в суд? З лікарні, стаціонару, а не з медчастини СІЗО, припустімо? Ніколи такого не було. Сам факт її перебування в лікарні вже свідчить про те, що в неї серйозне захворювання, якщо вже її вивезли з в’язниці на лікування в лікарню», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київський районний суд Харкова продовжить слухання кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти Ю.Тимошенко.