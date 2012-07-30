Власенко: "Суддя займається садомазохізмом"

19:55, 30 липня 2012
Харьків
0 0

Захисник вважає, що суддя має зупинити провадження

Харків. 30 липня. УНІАН. Закон забороняє вивозити екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко зі стаціонару Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові на судові засідання.

На цьому в коментарі кореспондентові УНІАН наполіг захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, говорячи про можливість доставляння екс-прем’єра на завтрашнє судове засідання у справі ЄЕСУ.

«Говорити про те, що ми можемо щось прогнозувати, вкрай важко. Як вони будуть себе поводити, я не знаю. З точки зору закону, звичайно ж, вони не мають ніякого права нічого завтра робити, але наша справа до закону має вкрай слабке відношення», - сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що кримінальний кодекс в ситуації хвороби підсудного передбачає призупинення провадження у справі до одужання. «У цій ситуації повинні призупинити провадження у справі до одужання. У нас суддя займається садомазохізмом, у нас суддя переносить на тиждень щоразу, а потім говорять, що вона мільйон разів не з’явилася. Якби переносили справу на кожен день, так вона би ще більше разів не з’явилася», - обурився С.Власенко.

Він підкреслив, що сам факт вивезення Ю.Тимошенко за межі Качанівської колонії для проходження лікування свідчить про наявність в екс-прем’єра хвороби.

«Хто, кого, коли доставляв із лікарні в суд? З лікарні, стаціонару, а не з медчастини СІЗО, припустімо? Ніколи такого не було. Сам факт її перебування в лікарні вже свідчить про те, що в неї серйозне захворювання, якщо вже її вивезли з в’язниці на лікування в лікарню», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київський районний суд Харкова продовжить слухання кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти Ю.Тимошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter