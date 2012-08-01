Завтра на сході України знову буде спекотно

Харків. 1 серпня. УНІАН. 2 серпня погоду в центральних і східних областях України зумовить область підвищеного тиску, а на заході нашої країни - активний атмосферний фронт.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в центрі і на сході України збережеться суха погода, а в західних, північних і південних областях - грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м / с.

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 30-34. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м / с.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 17-24 градуси, вдень 30-34. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 18-20, вдень 30-34 градуси. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

У західних областях сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 24-29, в Карпатах 22-23 градуси. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, вдень 30-34. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Погода на курортах Криму 2 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 19-21 градус, вдень 30-34.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії і Севастополя 27 градусів, у районі Євпаторії, Ялти і Одеси 26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 2 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві сильні зливи, грози, град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 15-17 градусів, вдень 26-29. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-10 м / с.