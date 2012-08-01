У Харкові виявили нелегальний зоопарк

Харків. 1 серпня. УНІАН. У Харкові в селищі Померки на території кінноспортивного клубу «Алюр» виявлено нелегальний зоопарк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції Харківській області, звіринець було виявлено під час позапланової перевірки.

У зоопарку знаходилися близько трьох десятків тварин, у тому числі чимало червонокнижних: орел степовий, пугач, рожеві пелікани, лісові коти. Деякі тварини були нездорові: лебідь-шипун – з пошкодженим крилом, а один з рожевих пеліканів – без крила та зі зламаним дзьобом.

За висновками спеціалістів, умови утримання тварини не відповідали їхнім біологічним та видовим особливостям. Так, на момент перевірки лебідь знаходився в огорожі, муфлон – у вольєрі без укриття, пелікани вільно переміщувались по території, а більшість тварин утримувались в клітках, значно менших за розмірами, ніж встановлено нормативами.

Дозволу на утримання диких тварин у неволі в суб’єкта господарювання не було. Також не було дозволу на ветеринарне обслуговування та низки інших документів.

Окрім того, за даними Управління ветеринарної медицини Харкова, з травня по липень 2012 року без будь-яких ветеринарних та інших супровідних документів з території клубу були переміщені макаки резуси, павіани, леви, леопард, ведмеді бурі, вовки, рись, орлани-білохвости та інші види диких тварин.

За порушення Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» власник тварин притягнутий до адмінвідповідальності. Для вжиття заходів прокурорського реагування Держекоінспекція передала матеріали перевірки до Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури.