За 7 місяців у бюджет Харкова надійшло 2,5 млрд грн

Харків. 2 серпня. УНІАН. 2518,6 млн грн надійшло до бюджету міста Харкова за січень-липень 2012 року.

Як повідомили УНІАН в Департаменті бюджету і фінансів, порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансові ресурси міста збільшилися на 450,9 млн грн (на 21,8%).

З них:

- на 145,3 млн грн - за рахунок зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

- на 34,7 млн грн - плати за землю;

- на 87,5 млн грн - єдиного податку;

- на 71,5 млн грн - за рахунок обсягів субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, на 28 млн грн - на надання пільг та субсидій населенню.

Крім того, до бюджету міста надійшла субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в сумі 35,8 млн грн.