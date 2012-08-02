Власенко не вірить, що міліція знайде людину, яка облила його зеленкою

Харків. 2 серпня. УНІАН. Кримінальну справу за фактом хуліганського нападу на захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергія Власенка на території ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові у майбутньому можуть перекваліфікувати.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив С.Власенко, говорячи про хід розслідування цієї кримінальної справи.

«Насправді, тільки порушили, потрібно провести якісь перші слідчі дії, і після цього можна буде ставити питання про перекваліфікацію. Я не виключаю, що перекваліфікація в подальшому буде також можлива», - сказав С.Власенко.

На його думку, прокуратура повинна була порушити кримінальну справу не за статтею «Хуліганство», а за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за перешкоджання в діяльності захисника і за нанесення шкоди здоров’ю державному чи громадському діячу.

«Я отримав копію постанови про порушення кримінальної справи за фактом. На жаль, поки це фактова справа по хуліганству. Я не зовсім погоджуюсь із такою кваліфікацією, оскільки людина, яка це робила, вона чітко знала, що я виконую функцію захисника в кримінальних справах Юлії Тимошенко, тому можна говорити про вчинення перепон діяльності захисника, і вона також знала, що я народний депутат України, тому це нанесення шкоди здоров’ю державному чи громадському діячу. Але це аж ніяк не хуліганство. Це не просто людина з хуліганських спонукань кинув в невідомо когось щось. Людина чітко знала, що вона робить, стосовно кого вона це робить. Я особисто переконаний, що метою було не просто вимазати мені одяг, а ціль була зіпсувати мені очі. Якби я не був в окулярах, то я би мав серйозні проблеми з очами», - зауважив С.Власенко.

У той же час С.Власенко висловив сумнів стосовно можливості успішного розкриття цієї кримінальної справи.

«Хоча з іншого боку, я розумію, що їм розслідувати цю справу особливо не потрібно. Як можна розслідувати, якщо, умовно кажучи, стосовно особи, яка дуже схожа на особу, яка вчинила це, виступив прем’єр-міністр і сказав: «Вам немає чого боятися». Я вважаю, що таким чином Азаров (прем’єр-міністр України – УНІАН) дав команду цю людину не чіпати», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня біля лікарні «Укрзалізниці» у Харкові невідома дівчина облила зеленкою С.Власенка. Захисник заявив, що активістка організації «Молоді регіони» Марія Столярова дуже схожа на жінку, яка вилила на нього зеленку.

26 липня прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на С.Власенка. Кримінальну справу порушено 26 липня за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). На цей час матеріали справи передані до Дзержинського райвідділу міліції для організації досудового слідства.