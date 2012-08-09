Німецькі лікарі приїдуть до Тимошенко до наступного судового засідання

Харків. 9 серпня. УНІАН. Німецькі лікарі приїдуть до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, до наступного судового засідання у справі щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України», що заплановане на 14 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею повідомила журналістам донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

«Я думаю, вони мають приїхати або в неділю, або в понеділок», - сказала Є.Тимошенко.

Вона не уточнила, який саме лікар берлінської клініки «Шаріте» приїде до Харкова.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».