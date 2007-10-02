Добкін вижене кількох начальників з «Жилкомсервісу»

Харків. 2 жовтня. УНІАН. міський голова Михайло ДОБКІН не задоволений роботою п`яти начальників районних філіалів КП «Жилкомсервіс».

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, сьогодні за підсумками апаратної наради у міськвиконкомі з питань підготовки міста до зими М.ДОБКІН дав протокольне доручення директору КП «Жилкомсервіс» Олександру ЯКОВЛЄВУ розглянути питання про відповідність посади начальників філіалів очолюваного ним підприємства: у Червонозаводському, Комінтернівському та Дзержинському районах, а також про винесення доган начальникам Дзержинської та Київської філій «Жилкомсервісу».

Зокрема, мер відзначив невчасне реагування співробітників даних філій на дзвінки городян, що надходять до служби «062», які торкаються ліквідації затоплень підвалів житлових будинків та усунення неполадок на комунальних мережах.

Згідно з дорученням міського голови всі неполадки такого роду повинні бути усунені не пізніше 25 жовтня, повідомляє прес-служба.