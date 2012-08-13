На Харківщині минулого тижня потонуло семеро людей

Харків. 13 серпня. УНІАН. Протягом тижня на водоймах Харківщини було виявлено 7 тіл загиблих.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, ще одна людина (чоловік 1953 року народження) під час рибалки на березі річки Харків отримав черепно-мозкову травму і перебуває у міській лікарні невідкладної медичної допомоги.

Випадки із загибеллю людей трапились у Зміївському, Балаклійському, Ізюмському, Куп’янському, Золочівському та Шевченківському районах області. Всі нещасні випадки сталися під час відпочинку людей на воді, повідомили у прес-службі.