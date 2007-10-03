До міського бюджету внесено зміни

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Сьогодні на сесії депутати внесли зміни до міського бюджету.

Як повідомляє прес-служба міськради, заступник міського голови – директор Департаменту бюджету та фінансів Тетяна ТАУКЕШЕВА пояснила, що необхідність внесення змін до міського бюджету Харкова на 2007 р. пов`язана з отриманням субвенції з державного бюджету на заходи щодо енергозбереження в сумі 20631,0 тис. грн., з них на оснащення інженерних введень багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії -12613,8 тис. грн., ремонт і реконструкцію теплових мереж і котельних - 8017,2 тис. грн.

Крім того, було вирішено перевиконання прибуткової частини міського бюджету Харкова за 8 місяців 2007 р. у сумі 49109,3 тис. грн.., спрямувати на:

- забезпечення співфінансування витрат з оснащення інженерних введень багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії - 3153,5 тис. грн. (25% від обсягу субвенції - 12613,8 тис. грн.);

- виплату заробітної платні і оплату електроенергії ХКП «Міськлектротранс» -30,0 млн. грн.;

- поточний ремонт об`єктів зовнішнього освітлення і оплату електроенергії для зовнішнього освітлення міста - 1350,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт міської клінічної лікарні №14 ім. Гіршмана, клінічної багатопрофільної лікарні №17, облаштування приміщення під розміщення і монтаж діагностичного магнітно-резонансного комплексу для міської ЛШНМД ім. Мещанінова - 1376,2 тис. грн. та інше.