Союз азербайджанців світу вітає Україну з Днем незалежності

Харьков. 24 августа. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравил украинский народ с Днем независимости государства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

С приветственным словом обратился вице-президент Международной академии казачества, академик, Герой казацкого народа, маршал Миршахин Исмаилов:

Поздравляю всех с праздником - Днем независимости Украины!

Нам нужно помнить суть произошедшего боле 20 лет назад, и каждый год, отмечая этот праздник, еще и еще раз напоминать друг другу о великих ценностях свободы и независимости, чтобы защитить наш народ от тоталитаризма и других форм угентения.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего!

Историю Украины принято исчислять от момента создания Киевского государства в IX веке. После упадка этого государственного образования и сопутствовавшего ему распада на мелкие княжества в XVII веке образовывается Казацко-Гетманское государство, просуществовавшее до конца XVIII века, после чего, вплоть до XX века, независимого украинского государства не существовало.

После революции 1917 г. в Украине обозначился подъем национального движения, оформившийся в «Третий Универсал» Центральной Рады 20 ноября 1917 г., объявившей Украинскую Народную Республику - УНР. В этом Универсале было провозглашена свобода слова, печати, вероисповедания, собраний, забастовок, отмена смертной казни и т.д. После отказа украинского правительства принять ультиматум большевистского Совета Народных Комиссаров, в котором требовалось позволить им ввести свои войска на Украину, а также не пропускать на Дон белых офицеров и казаков, началась украинско-большевистская война. Военные успехи большевиков вынудили руководство УНР призвать на помощь Германию. С середины февраля 1918 г. началось наступление немецких и украинских войск на территорию, захваченную большевиками. К апрелю вся Украина была освобождена от большевистской оккупации. В марте 1919 г. в Киеве, на Всеукраинском Съезде Советов была принята конституция «независимой Украинской Советской Социалистической Республики». 28 декабря 1920 г. между УССР и РСФСР был подписан «Рабоче-крестьянский союзный договор о военном и хозяйственном сотрудничестве», который закрепил зависимость УССР от РСФСР.

Следующий шанс на независимое украинское государство вновь представился лишь в конце XX века, после распада СССР.

24 августа 1991 г. Верховная рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым демократическим государством и вынесла «Акт провозглашения независимости Украины» на всеукраинский референдум 1 декабря 1991 г., в ходе которого 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.

Союз азербайджанцев мира желает украинскому народу процветания и дальнейшего успешного созидания своего независимого демократического государства.