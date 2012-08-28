Погода в середу

Харків. 28 серпня. УНІАН. Завтра на Лівобережжі України та в Криму очікуються сильні грозові дощі.

У Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях місцями помірні дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без опадів. Вітер північно-західний, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с, у південній частині та центральних областях місцями 25 м/с. Температура вночі 9-14° (в західній частині 5-10°), у східних областях, Криму та Приазов`ї 14-19°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 10-15°.

У Київській області у середу - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

У Києві температура вночі 11-13°, вдень близько 20°. Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-27°, у Дніпрі біля Києва 21°.