Девід Мойес сподівається на перемогу

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Тренер англійського Евертона Девід МОЙЕС відповів на запитання місцевих журналістів на перед матчевій прес-конференцї у Харкові в середу.

- Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз перебуває фізична готовність Енді Джонсона й Леона Османа?

Дэвид Мойес: Сьогодні під час тренування я подивлюся на їхній стан і визначу готовність - чи зможуть вони вийти завтра на поле.

- Чи Вважаєте Ви, що команді додали впевненість у собі дві перемоги в останніх іграх?

Дэвид Мойес: Ми сподіваємося продовжити у тому ж дусі. Дуже радує, що ми в цих іграх не пропустили голи у свої ворота й сподіваємося, що нам це допоможе.

Ви вважаєте, що завтра буде найважливіша гра у вашій тренерській кар`єрі?

Дэвид Мойес: Ні.

- Чи Вважаєте Ви, що два тижні назад був недооцінка суперника?

Дэвид Мойес: Ні, у жодному разі. Я продовжував спостерігати за Металістом і все дуже ретельно обміркував. Металіст дуже сильна команда і вона це довела два тижні тому у Ліверпулі.

- Чи буде продовжувати бити пенальті Енді Джонсон, якщо Евертон зможе заробити 11-метровий у завтрашньому матчі?

Дэвид Мойес: Можливо, так. Я вважаю, що у грі все міняється. У Ліверпулі його перший гол з пенальті не був зарахований, а друг 11-метровий зумів відбити воротар...

- Чи готується команда бити післематчеві пенальті?

Дэвид Мойес: Ні.

- Чи будете ви завтра вичікувати на полі або все-таки будете мати на увазі те, що вам потрібний гол?

Фил Невілл: Команда у нас дуже досвідчена і витрика буде грати, можливо, головну роль у завтрашньому матчі, тому що гра триває 90 хвилин. Неможливо, щось вирішити в перші десять хвилин. Я сподіваюся, що наша витримка не змінить нам завтра.

- Для міста Харкова завтрашній матч буде особливим. Такого матчу не було в місті вже 19 років. Що завтра харків`янам варто чекати від Евертона?

Дэвид Мойес: Я сподіваюся, що ваші вболівальники завтра зможуть спостерігати набагато кращу гру Евертона, ніж та, котру він продемонстрував два тижні тому. Крім того, наша команда дуже інтернаціональна - у ній грають футболісти буквально зі всіх частин світу. Сподіваємося, що гра нашої команди вболівальникам сподобається. Нам дуже приємно перебувати на європейському континенті, і ми дуже сподіваємося, що Евертон продовжить своє перебування в Європі, виступаючи у Кубку УЄФА.

- Поділіться, будь ласка, Вашими враженнями про перебування у Харкові і взагалі про Україну.

Дэвид Мойес: Я був у Харкові чотири з половиною тижні тому для того, щоб своїми очима побачити гру суперника. Нас дуже добре зустріли представники ФК «Металіст». Я знаю, що український футбол перебуває на підйомі. Ми всі пам`ятаємо гарний виступ збірної України на останньому чемпіонаті світу. Наближається чемпіонат Європи, і я сподіваюся, що український футбол буде продовжувати розвиватися.

- Як себе почуває Мікель Артета?

Дэвид Мойес: Прекрасно.

- Чи залишився хтось із футболістів основного складу в Ліверпулі через травми або хвороби?

Дэвид Мойес: Ні, всі гравці приїхали у Харків.

- Поділіться своїми враженнями про гру в єврокубках.

Фил Невілл: У мене досить великий досвід в єврокубковых матчах, багато вражень незалежно від того, чи граєш ти в Лізі чемпіонів або в Кубку УЄФА. Крім того, дуже приємно грати, коли за тобою їздять вірні вболівальники й підтримують на трибунах. Враження від «європейських вечорів» (так ми називаємо еврокубковые матчі) - незабутнє.

- Як Ви вважаєте, чи допоможе прохід у груповий турнір Кубка УЄФА відчути футболістів себе упевненіше і чи вплине на подальші виступи команди в сезоні?

Дэвид Мойес: Звичайно, вихід команди в груповий турнір допоможе команді, тому що кожен матч в євро кубках - це нові враження. Якщо команда буде виступати тільки в Англійській лізі, можливий варіант деякого застою у грі. Зміна суперників і зміна турнірів допомагає команді отримати не тільки впевненість, але й футбольну мудрість. Тому надії у нас великі на Кубок УЄФА.

- Яку лінію в Металісті Ви вважаєте найкращою, і від кого із гравців Ви чекаєте неприємностей завтра на футбольному полі?

Дэвид Мойес: Наскільки я знаю Металіст уже кілька разів міняв свій стартовий склад, але це були не глобальні зміни. Два тижні тому ми були вражені грою Металіста в цілому, а не якоюсь окремою лінією команди. Тому якщо й варто побоюватися, то не якогось конкретного футболіста, а всієї команди. Але я сподіваюся, що завтра буде все складатися нормально для Эвертона.

- Завтра на стадіоні будуть повні трибуни й очікується дуже потужна підтримка з боку вболівальників Металіста. Чи побоюєтеся Ви тиску з боку трибун?

Дэвид Мойес: Англійські команди звикли грати в такій атмосфері. Чим більше уболівальників, тим більше зарядженості у футболістів на гру. Тому я сподіваюся, що підтримка харківських уболівальників і підтримка вболівальників, які повинні прилетіти з Ліверпуля, добре допоможе завтра нашій команді.