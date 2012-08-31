Ярославський увійшов до ТОП-20 найвпливовіших людей України

Харків. 31 серпня. УНІАН. Президента і співвласника групи DCH, харківського бізнесмена Олександа Ярославського названо одним з найвпливовіших людей України.

Ім’я О.Ярославського потрапило до списку 100 найвпливовіших людей України, серед яких власник футбольного клубу «Металіст» посів 18 місце.

Рейтинг складено журналом Кореспондент у рамках щорічного проекту ТОП-100.

Цього року ювілейний випуск 100 найвпливовіших українців за версією Кореспондента очолив Президент Віктор Янукович. Друге місце посів найбагатющий українець Рінат Ахметов. Третє місце, як і минулого року, у глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкина. Замикають першу п`ятірку старший син Президента Олександр і глава ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА