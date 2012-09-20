Гендиректор «Металіста» візьме участь у проекті під егідою УЄФА

Харків. 20 вересння. УНІАН. Сергій Волик, генеральний директор ФК «Металіст», запрошений до участі в європейській програмі MESGO (The Executive Master in European Sport Governance).

Програма реалізується за підтримки УЄФА та інших міжнародних професійних спортивних асоціацій, що представляють волейбол, гандбол, регбі, хокей, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

Освітній проект призначений для навчання фахівців індустрії спорту сучасним технологіям управління, які підтвердили свою ефективність у світовій практиці.

Джанні Інфантіно, генеральний секретар УЄФА охарактеризував програму MESGO як «унікальну платформу для навчання, а також для соціальних і професійних контактів, обміну знаннями та особистісного розвитку обраних представників управлінського персоналу спортивних організацій».

У свою чергу, С.Волик підкреслив, що унікальність програми MESGO полягає в тому, що її слухачі матимуть можливість розглядати європейський спорт з різних точок зору.

«Навчальна програма враховує економічні, політичні та правові аспекти роботи спортивних менеджерів. В її основу покладено розбір реальних бізнес-ситуацій, а також бенчмаркінг систем управління в різних видах спорту. Для «Металіста» участь у MESGO - це, перш за все, доступ до найсучасніших професійних знань, а також можливість напрацювання нових контактів серед представників європейської футбольної громадськості. Традиційно слухачами курсу стають не більше 15-20 чоловік, причому за кожне місце конкурує кілька людей, а дипломи вручаються у Ньоні - штаб-квартирі УЄФА », - розповів С.Волик.