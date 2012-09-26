У Харкові судитимуть заступника начальника райвідділу міліції

Харків. 26 вересня. УНІАН. У Харкові до суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням у хабарництві одного із заступників начальника Дзержинського райвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, міліціонер отримав від підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності у сфері торгівельної діяльності 10 тис грн хабара.

Заступника начальника РВ звільнено з посади.

Санкція статті (ч. 3 ст. 368 КК України) передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.