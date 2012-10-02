Зустріч лідерів опозиції з Юлією Тимошенко тривала 4 години

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Незважаючи на тиск охорони, зустріч екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з лідерами Об’єднаної опозиції Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком та Григорієм Немирею у ЦКЛ «Укрзалізниці в Харкові тривала 4 години.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу перед Харківською лікарнею повідомили О.Турчинов та А.Яценюк.

О.Турчинов зазначив, що під час зустрічі із Ю.Тимошенко були обговорені питання, пов’язані із виборчою кампанією, виборчими списками та питання, пов’язані із протидією можливій фальсифікації результатів виборів.

«У нас була розмова, яка стосувалася питань, пов’язаних із фінішем виборчої кампанії, внутріпартійними політичними питаннями, які ми змогли детально обговорити», - сказав О.Турчинов.

«Ми обговорили дуже багато питань, пов’язаних у тому числі, із виборчими списками», - додав він.

У свою чергу А.Яценюк зазначив, що лідери опозиції приділили багато уваги протидії можливій фальсифікації результатів виборів. На його думку, вже сьогодні «говорити про повноцінну демократичність виборів не представляється можливим».

За його словами, влада буде намагатися «на кожній виборчій дільниці залякати членів виборчих комісій, скуповувати людей, залякувати державних службовців, залякувати вчителів, лікарів і так само їх підкуповувати».

Політик вважає, що одним із важелів тиску на виборців є запровадження відеоспостереження на виборчих дільницях.

А.Яценюк підкреслив, що Об’єднана опозиція намагатиметься протидіяти всім можливим спробам фальсифікації виборів.

«Ми це все знаємо, тому ми боремося. Ми маємо широке представництво у виборчих комісіях. Ми маємо дуже потужну виборчу складову», - підкреслив А.Яценюк.

Він звернувся до виборців із закликом «не продавати своє майбутнє».

«Ми звертаємося, в першу чергу, до українців, наших виборців. Не продавайте майбутнє! Ми зараз покладаємося на нашу спільну роботу як опозиції і народу України. Це наше спільне завдання – захистити право вибору. На даному етапі ми можемо це зробити», - сказав А.Яценюк.

На знімку: лідери опозиції Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов на брифінгу після зустрічі з Юлією Тимошенко. Харків, 2 жовтня 2012 р.