Металіст заборонив групі футбольних хуліганів відвідувати стадіон

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» вирішило покарати фанів-екстремістів і заборонило групі футбольних хуліганів відвідувати будь-які матчі за участю харківського клубу.

«За систематичне порушення правил поведінки на стадіоні та порушення громадського порядку заборонено відвідування стадіону «Металіст» і виїзних матчів нашого клубу у Чемпіонаті, Кубку та матчах єврокубків» групі осіб, йдеться у повідомленні прес-служби «Металіста.

Покарання отримали уболівальники: Євген Філімонов, Іван Салтанов, Артур Польовий, Геннадій Польовий, Ярослав Марченко.

«Робота щодо забезпечення порядку на стадіоні триває постійно і є пріоритетним завданням клубу. Ми граємо для справжніх уболівальників, які завжди підтримують нашу команду», - повідомляє прес-служба.

Коментуючи подію, представник прес-служби ФК «Металіст» Сергій Родіонов сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що це перший випадок в Україні, коли за негідну поведінку уболівальникам забороняється вхід на стадіон.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА