У Новоселівці внаслідок ДТП загинуло 3 людей
14:43, 15 жовтня 2007Харьків
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Трагедія сталася з вини п’яного водія - версія
Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Новоселівці Валківського району, водій автомобіля ”ВАЗ 21703” не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, і з`їхав в кювет, де скоїв зіткнення в деревом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП троє пасажирів автомобіля від отриманих травм загинули на місці пригоди.
Водій отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до лікарні. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп`яніння.
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