У Новоселівці внаслідок ДТП загинуло 3 людей

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Новоселівці Валківського району, водій автомобіля ”ВАЗ 21703” не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, і з`їхав в кювет, де скоїв зіткнення в деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП троє пасажирів автомобіля від отриманих травм загинули на місці пригоди.

Водій отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до лікарні. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп`яніння.