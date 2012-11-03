Кернес звинувачує Авакова в смерті Мотилевського

Харків. 3 листопада. УНІАН. Мер Харкова Генадій Кернес заявляє, що у смерті колишнього в.о. голови правління АТ «Інвестор» Олександра Мотилевського винен екс-голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява Г.Кернеса оприлюднена на офіційному сайті Харківської міської ради.

«…Те, що загиблий екс-керівник «Інвестора» у передсмертній записці вказав на всі «людські якості» Арсена Авакова, говорить про те, що головним винуватцем смерті Олександра Мотилевского є байдужість, цинізм і хвастощі Авакова, який завжди хоче вийти сухим із води», - йдеться у заяві Г.Кернеса.

Він заявив, що «про загибель свого соратника першим заговорив Аваков. Він, випереджаючи події, не даючи можливості розібратися в тому, що відбулося, відразу звинуватив правоохоронні органи в тому, що це саме вони довели до самогубства Олександра Мотилевского. Такі твердження - не що інше, як доказ боягузтва й ницості Авакова. А також його боязні перед тією відповідальністю, яка рано чи пізно для нього настане. А те, що Аваков буде ховатися за депутатський мандат або надягне на лацкан свого дорогого піджака депутатський значок, - я в цьому не сумніваюся. Як і в тому, що в парламенті України знайдуться здорові сили і вони 226 голосами навчать таких, як Аваков, поважати закон і людей».

«Те, що сталося, - додав мер Харкова, - ще одне підтвердження того, що кримінальна справа, порушена проти Авакова, не є політичною. Це справа, пов`язана з його фінансовими махінаціями, з порушеннями закону та корупційними діями, спрямованими на збагачення як особисто Авакова, так і тих, хто разом з ним хоче уникнути відповідальності».

«Я вважаю, що не може бути вибіркового правосуддя і вибіркового ставлення до складу злочину. Загиблий чорним по білому написав, хто його довів до цього стану. Тому я впевнений, що все буде по закону і по суду Божому. І як сказав Михайло Добкін (харківський губернатор – УНІАН), Авакову з цим жити. Ну а те, що на його совісті не одна смерть, - я про це неодноразово говорив публічно. І я готовий підтвердити ці свої слова», - наголосив Г.Кернес.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада харківська міліція повідомила, що 31 жовтня о 13.00 поблизу будинку по вулиці Академіка Павлова в Московському районі Харкова було виявлено тіло 45-річного чоловіка. «Встановлено, що чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону своєї квартири, розташованої на 9-му поверсі 12-поверхового будинку», - повідомив Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Трохи раніше 1 листопада про самогубство О.Мотилевського повідомив у Facebook А.Аваков (до обрання у 2005 році губернатором – голова наглядової ради АТ «Інвестор»). «Вчора покінчив з життям Олександр Мотилевський, який донедавна очолював правління АТ «Інвестор». Людина не витримала тиску обставин. І хоча після року пресингу - з травня вже не працював в компанії - в спокої його не залишили ... Допити в УБОЗі, погрози і тиск вивели людину з себе... Негідники... Я не знаю, як таке коментувати», - написав у Facebook А.Аваков.

Того ж дня начальник Слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області Зиновій Галаван повідомив, що О.Мотилевський залишив п’ять передсмертних записок, в одній з яких згадується А.Аваков.

За фактом загибелі О.Мотилевського порушено кримінальну справу за ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

З.Галаван зазначив, що А.Аваков (який перебуває в Італії) може бути допитаний у цій кримінальній справі і міліція Харкова планує написати клопотання про надання правової допомоги правоохоронним органам Італії, аби провести допит А.Авакова. В разі необхідності, сказав З.Галаван, до Італії може вилетіти слідчий міліції.

26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

Ще раніше були порушені кримінальні справи проти кількох керівників АТ «Інвестор» Вони підозрюються у земельних махінаціях. Деякі з керівників, зокрема, екс-голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переєденко, затриманий і перебуває під слідством Заступник голови наглядової ради АТ Геннадій Гайовий оголошений у розшук.