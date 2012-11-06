У Харкові обговорять перспективи розвитку зеленого туризму в регіоні

Харків. 6 листопада. УНІАН. 7 листопада о 10.00 в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (пр. Московський, 75, 1-й зал) відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку зеленого туризму на Слобожанщині» та науково-практична конференція «Сільський зелений туризм як чинник сталого розвитку регіону».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в рамках круглого столу планується презентація інноваційних проектів у сфері сільського зеленого туризму. Також будуть розглянуті такі питання: сільський зелений туризм в сучасному туристичному бізнесі, державне управління розвитком зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи, роль зеленого туризму в соціально-економічному розвитку сільських територій, кадрове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму, зелений туризм: можливості для молоді, взаємодія органів влади, недержавних організацій та бізнес-структур в контексті розвитку сільського зеленого туризму.