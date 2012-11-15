В лікарні чекають на приїзд до Тимошенко німецьких лікарів

Харків. 15 листопада. УНІАН. До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові сьогодні прибудуть лікуючі лікарі екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з берлінської клініки «Шаріте».

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв.

«Так, ми сьогодні очікуємо приїзду німецьких лікарів», - сказав М.Афанасьєв.

Водночас він не уточнив прізвища лікарів, які прибудуть до Харкова.

М.Афанасьєв зазначив, що після приїзду німецьких лікарів Ю.Тимошенко стане відомо час проведення брифінгу за їхньою участю.

Як повідомляв УНІАН, раніше про прибуття до Ю.Тимошенко німецьких лікарів поінформувала прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова.

29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває термін у Качанівській виправній жіночій колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.