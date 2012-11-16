Внаслідок голодування болі у Тимошенко збільшився - лікар

Харків. 16 листопада. УНІАН. Внаслідок тривалого голодування больовий синдром в екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця» у Харкові, значно збільшився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля лікарні сказав лікуючий лікар Ю.Тимошенко, фахівець берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

«Звісно, процес голодування справив не дуже позитивний ефект на розвиток больового синдрому. На даний момент болі значно збільшилися», - сказав він.

Як додав Л.Хармс, зараз, одразу після закінчення тривалого голодування, лікарі не можуть боротися з болями, які відчуває Ю.Тимошенко, за допомогою медичних препаратів.