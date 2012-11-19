ДПтСУ надала дозвіл на зустріч Кокса і Кваснєвського з Тимошенко

Харків. 19 листопада. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України надала дозвіл на зустріч сьогодні, 19 листопада, колишніх президентів Європейського парламенту Пета Кокса і Республіки Польща Алєксандра Кваснєвського в ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) із засудженою екс-прем’єром Юлією Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, про намір А.Кваснєвського та П.Кокса відвідати Ю.Тимошенко агентству повідомив сьогодні захисник екс-прем’ра Сергій Власенко.

А.Кваснєвський та П.Кокс здійснюють від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.