56 студентам Харківщини призначено стипендії Президента України

Указ глави держави

Харків. 19 листопада. УНІАН. 56 студентам вищих навчальних закладів Харківської області призначено стипендії Президента України. Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації. «Згідно з указом стипендію Президента України призначено 56 студентам вищих навчальних закладів Харківщини. З них 9 студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 47 студентам - закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», - йдеться у повідомленні.

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