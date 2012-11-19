56 студентам Харківщини призначено стипендії Президента України

15:01, 19 листопада 2012
Харьків
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Указ глави держави

Харків. 19 листопада. УНІАН. 56 студентам вищих навчальних закладів Харківської області призначено стипендії Президента України.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Згідно з указом стипендію Президента України призначено 56 студентам вищих навчальних закладів Харківщини. З них 9 студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 47 студентам - закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», - йдеться у повідомленні.

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