Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу

23:34, 26 листопада 2012
Харьків
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Наступний тур - 1 грудня

Харків. 26 листопада. УНІАН. Іграми в понеділок закінчився 17-й тур Чемпіонату України з футболу

Металіст. Фото Володимира Кравченка

Дніпро - Металург З 3:0 (Кравченко 21, 30, Калініч 72)

Металіст - Таврія 5:0 (Бланко, 21, 80, Тайсон, 61, Крістальдо 65 і Марлос, 91)

Раніше зіграли

Іллічівець - Карпати 2:0

Динамо - Арсенал 4:0

Ворскла - Волинь 0:1

Шахтар - Говерла 5:1

Зоря - Металург Д 1:2

Чорноморець - Кривбас 2:0

Фото Володимира КРАВЧЕНКА

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