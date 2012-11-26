Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу
23:34, 26 листопада 2012Харьків
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Наступний тур - 1 грудня
Харків. 26 листопада. УНІАН. Іграми в понеділок закінчився 17-й тур Чемпіонату України з футболу
Дніпро - Металург З 3:0 (Кравченко 21, 30, Калініч 72)
Металіст - Таврія 5:0 (Бланко, 21, 80, Тайсон, 61, Крістальдо 65 і Марлос, 91)
Раніше зіграли
Іллічівець - Карпати 2:0
Динамо - Арсенал 4:0
Ворскла - Волинь 0:1
Шахтар - Говерла 5:1
Зоря - Металург Д 1:2
Чорноморець - Кривбас 2:0
Фото Володимира КРАВЧЕНКА
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