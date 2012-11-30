У кінотеатрі «Боммер» буде відкрито Музей історії кіно міста Харкова

Харків. 30 листопада. УНІАН. В рамках V Міжнародного фестивалю «Харьковская сирень» в кінотеатрі «Боммер» планується відкрити Музей історії кіно міста Харкова.

Про це повідомила сьогодні співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень», начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич під час покладання квітів до меморіальної дошки фотографу Альфреду Федецькому з нагоди першого публічного кіносеансу в Харкові.

«Кінотеатр «Боммер» має давню історію, яка пов`язана з кіно в місті Харкові. Брати Боммер – чудові люди, вони залишили нащадкам таке чудове місце, якому на сьогодні необхідно нове дихання, нові креативні проекти для того, щоб воно було справжнім центром інтелектуального кіно. Тут має бути місце, де ми могли б перегорнути сторінки історії харківського кінематографу, які пов`язані і з ім`ям Федецького, і з іншими іменами. По праву фотографії та копії знімків Альфреда Федецького займуть своє місце в експозиції, яка буде розповідати про історію кіно в місті Харкові», - передає слова В.Маренич сайт Харківської облдержадміністрації.

За словами В.Маренич, також під час V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» в кінотеатрі проводитимуться зустрічі зі знаменитостямита майстер-класи відомих режисерів.

Як повідомляв УНІАН, V Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» відбудеться 17 - 19 травня 2013 року.

Фото прес-служби ХОДА