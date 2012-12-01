В неділю на сході очікуються сильні дощі

Харків. 1 грудня. УНІАН. Завтра у західних, Вінницькій та більшості північних областей України - без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У східних, Дніпропетровській, Полтавській областях, у Криму та Приазов”ї вночі та вранці дощі, місцями сильні, подекуди грози, пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Вдень послаблення опадів. Температура протягом доби 7-12° тепла, у Криму вдень до 16°.

На решті території України невеликі дощі, вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 3-8° тепла.

У Києві та області у неділю - без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.