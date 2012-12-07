Пріоритетні статті фінансування області з держбюджету визначать найближчим часом

Харків. 7 грудня. УНІАН. Пріоритетні статті фінансування Харківської області з державного бюджету будуть визначені найближчим часом.

Про це сказав у ході телепрограми «Час влади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи ухвалення Верховною Радою бюджету України на 2013 рік.

«Кожен бюджет, який передбачає ремонт, будівництво, реконструкцію, інвестиції в майбутнє, можна назвати бюджетом розвитку. Не стане виключенням і бюджет 2013 року. Він складний і за виконанням дохідної частини, і тому, що дуже обмежені витрати з приводу того, що ми перебуваємо зараз в дуже активній стадії світової кризи, коли країни, набагато більш потужні економічно, ніж Україна, змушені скорочувати свої соціальні витрати, кількість державних службовців і йти на інші непопулярні заходи. У дуже складній ситуації перебувають Іспанія та Італія, у Франції найвищий рівень безробіття за весь післявоєнний час. Кожна країна знаходить свій власний рецепт, і не останнім є ухвалення правильного бюджету», - сказав М.Добкін.

Якщо Україна, як і будь-яка інша країна, розраховує на кредити Міжнародного валютного фонду, зазначив губернатор, то зобов`язана прислухатися до його рекомендацій, а МВФ завжди дуже жорстко підходить до видаткової частини бюджету, особливо на соціальні статті. «Все це разом призвело до того, що бюджет ухвалений саме в такому вигляді», - сказав він.

М.Добкін також повідомив, що найближчим часом буде обговорювати з Міністерством фінансів України пріоритетні статті фінансування області. Буде визначено, на які ресурси Харківщина може розраховувати в капітальному будівництві основних об`єктів - метро, філармонії, історичного музею, ремонті та реконструкції доріг і житлового фонду, повідомляє сайт ХОДА.