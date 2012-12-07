Через густий туман сьогодні з перебоями працював Харківський аеропорт

Харків. 7 грудня. УНІАН. Через густий туман, який сьогодні густою пеленою навис над містом, протягом дня з перебоями працював Міжнародний аеропорт «Харків».

Як повідомили кореспондента УНІАН в адміністрації аеропорту, у зв’язку з несприятливими погодними умовами у п’ятницю відбулися затримки як з вильотом, так і прибуттям літаків.

Зокрема, рейс на Москву (Внукове), який мав бути відправлений о 12.55, затримується до 22.00. Літак на Бориспіль (Київ), замість вильоту о 18.00 за розкладом, злетів о 19.37.

Крім того, на кілька годин затримуються з відправкою рейси на Київ (Жуляни) – виліт за розкладом о 17.00, а також на Дубай (ОАЕ), що мав бути відправлений о 13.25.

Деякі рейси перенесені на суботу, оскільки на цей час густота туману на містом суттєво не зменшилася, зазначили в аеропорту. Увечері в місті падав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, спостерігається обледеніння на електролініях.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА