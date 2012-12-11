Товариство «Достлуг» засуджує висловлювання депутата Негоя

Харків. 11 грудня. УНІАН. Правління Харківського обласного товариства азербайджансько-української дружби «Достлуг» висловлює обурення і стурбованість у зв`язку з ксенофобським висловлюванням новообраного депутата Верховної ради України Федора Негоя.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві товариства «Достлуг».

6 грудня на прес-конференції на запитання журналістів про закон про ринки Ф.Негой відповів: «Ви погляньте, у нас на ринках торгують азербайджанці, грузини - це ракова пухлина нашої держави. Росія їх вигнала, вони пригрілися у нас на Україні». Відповідь депутата опублікувало видання «Херсонські вісті».

Як заявляє «Достлуг», «подібні вислови народного депутата України, які поширюються в багатонаціональному суспільстві, не тільки плямують честь і гідність людей згаданих національностей - азербайджанців і грузин, але й сприяють розпалюванню в суспільстві міжнаціональної нетерпимості до представників нетитульної нації».

Автори заяви наголошують, що «зусиллями держави та представників різних національно-культурних об`єднань впродовж багатьох десятиліть в Україні підтримується міжнаціональний мир і злагода, що є однією з ознак розвитку демократії в суспільстві».

«Правління товариства «Достлуг» засуджує подібні вислови «новоспечених обранців народу» і висловлює надію, що вони знайдуть осуд у багатонаціональному українському суспільстві», - йдеться в заяві.