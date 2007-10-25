В області погано підготувалися до зими

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації піддав критиці рівень підготовки Харківської області до опалювального сезону

Як повідомляє сайт ОДА, губернатор, зокрема, не задоволений станом справ у Барвінківському, Валківському, Шевченківському, Харківському районах, Куп’янську, Люботині та Чугуєві.

Про це А.АВАКОВ заявив на засіданні колегії облдержадміністрації, присвяченій підсумкам роботи області за 9 місяців 2007 року. На вказаних територіях підключення будинків до опалювання становить від 0 до 22%.

Заступник голови облдержадміністрації Олег ШАПОВАЛОВ, який опікується питаннями підготовки області до зими, пообіцяв, що до кінця тижня теплом будуть забезпечені всі споживачі. Він також відзначив, що опалювальний сезон досі не розпочатий у тих населених пунктах, де тарифи на тепло не покривають вартість його виробництва, і там, де теплозабеспеченням займаються приватні підприємства.

Зокрема, у Харківському районі при практично стовідсоткових розрахунках населення, місцеве підприємство тепломереж розраховується з ДК «Газ України» за газ на рівні всього 21%. У Чугуєві без тепла залишаються 166 будинків. Тут теплозабеспеченням займається приватна структура «Теплоквар» (керівник О.ТАРАДАЙ), яка досі не погодила з ДК «Газ України» ліміти на газ.

До речі, ТОВ «Теплоквар» подає тепло не тільки до Чугуєва, але і до інших населених пунктів області, і скрізь - проблеми з початком опалювального сезону.

«Я хочу завтра бачити у себе в кабінеті пана ТАРАДАЯ з вичерпними поясненнями. Тому що післязавтра бачитиму його не я, а відповідні компетентні органи. Повірте, мені набридло вже попереджати», - заявив А.АВАКОВ.

З приводу початку опалювального сезону висловився і перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄАВ. «Провал по підприємствах, що не розпочали опалювальний сезон, - це провал системи управління. Провал керівників райдержадміністрацій, підприємств, начальника Головного управління ЖКГ і мого колеги ШАПОВАЛОВА Олега Володимировича. Не можна було так працювати, щоб на сьогоднішнє число у нас залишалися проблемні питання з підготовки до зими», - сказав В.БАБАЄВ.