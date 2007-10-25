Темпи виробництва в області зросли на 9%

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Темпи зростання промислового виробництва на Харківщині за 9 місяців 2007 р. становлять близько 109%.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Арсен АВАКОВ, підбиваючи підсумки соціально-економічного розвитку Харківської області за 9 місяців цього року на засіданні колегії ОДА.

При цьому А.АВАКОВ закликав не зупинятися на досягнутому. На його думку безперечні успіхи Харківщини не повинні нікого заспокоювати. «Ми не рядова область у складі України, ми - провідний регіон. Тому планка повинна бути дуже високою», - підкреслив керівник області.

«Сьогодні на колегії ми констатуємо, що зростання промислового виробництва становить практично 109%, у нас рекордно успішний сільськогосподарський рік, ми говоримо про перевиконання бюджету більш ніж на 3%, і так далі. Позитиву багато, але тон нашої розмови, і це зрозуміло, не в позитиві. Ми повинні бути локомотивом суспільства, повинні говорити про ще більший темп. Тому що ми - авангард України», - сказав А.АВАКОВ.

Він також висловив упевненість у тому, що за підсумками 2007 р. тенденція стійкого зростання економіки Харківської області збережеться.

«Головне наше завдання створити пряму залежність - зростання економіки і якості життя наших жителів. Ось надзадача влади, яку необхідно вирішити. І це завдання нам під силу», - заявив А.АВАКОВ.