Євро-2012 опікуватиметься Камаса

Харків. 25 жовтня. УНІАН. На посаду начальника управління з питань підготовки та проведення в Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Харківської міської ради призначено Михайла КАМАСУ.

Як повідомляє сайт міської ради, розпорядження про це підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

М.КАМАСА народився 27.01.1975р. у Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив у 1997 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Інститут міжнародних відносин. З серпня 2005 р. обіймав посаду першого заступника начальника Головного Управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації.