Харківщина завершила збирання соняшнику

Харків. 25 жовтня. УНІАН. В Харківській області завершено збирання соняшнику.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА, цьогорічний урожай цієї культури став рекордним - вперше за історію існування області валовий збір насіння становить 530 тисяч тонн.

Урожай зібрано на площі 273,5 тисячі га, при середній врожайності 19,4 ц/га, яка перевищила минулорічну на 30,2% (14,9 ц/га).

Лідирують за обсягами виробництва соняшнику господарства Лозівського району, які намолотили 327,5 тис. тонн. Найвища врожайність у господарств Чугуївського району - 26,1 ц/га.

За словами В.ЗВЄРЄВА, такого позитивного результату вдалося досягти передусім за рахунок інтенсифікації виробництва, впровадження передових технологій, використання високоякісних сортів і гібридів насіннєвого матеріалу.