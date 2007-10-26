На Холодній горі горів кінотеатр

Харків. 26 жовтня. УНІАН. В четвер увечері в кінотеатрі «Холодногірський» сталася пожежа.

За інформацією ГУ МНС, виклик надійшов о 17.00.

Горіла «пристройка». На момент пожежі в кінотеатрі перебувало близько 300 людей, які були евакуйовані.

На місце події прибуло багато машин і спецтехніки. Пожежа була ліквідована близько 18.00.

Причини пожежі встановлюються.