Харківський аеропорт планує в 2013 році збільшити пасажиропотік на 20%

Харків. 28 грудня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» планує в 2013 році збільшити пасажиропотік на 20% порівняно з 2012 роком - до 600 тисяч осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі аеропорту, збільшити пасажиропотік планується за рахунок збільшення числа рейсів.

Зокрема, очікується збільшення частоти польотів до 2 разів на день у напрямку Москва (Шереметьєве, компанія «Аерофлот»), до 2 разів на тиждень у напрямку Салоніки (Греція, компанія Astra Airlines).

Крім того, аеропорт планує розпочати обслуговування рейсів Харків-Москва (Домодєдове, компанія «Трансаеро»), а також Харків-Сімферополь, Харків-Баку, Харків-Санкт-Петербург (все - компанія «Ютейр Україна»).

Крім того, аеропорт продовжує переговорний процес про співпрацю з авіакомпаніями Wizz Air (перельоти до Грузії та країн Європи), Air Berlin (перельоти до Берліна), Alitalia (перельоти до Риму).

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 500 тис. осіб. У 2011 році пасажиропотік аеропорту «Харків» виріс на 26,8% порівняно з 2010 роком - до 308,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» в рамках підготовки Харкова до Євро-2012 здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій А.Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс та прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської башти, виділено 191,3 млн дол.

Реконструкцію аеропорту було розпочато в квітні 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА