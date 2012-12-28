У Благовіщенському соборі пройшов Подячний молебень з нагоди завершення 2012 року

Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова відбувся Подячний молебень з нагоди завершення 2012 року.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в урочистому заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської облради Сергій Чернов.

«Сьогодні ми подякували Господу за минулий рік і попросили у нього благословення на рік наступний. Не буває простих часів у людей. Як казав Владика Никодим, як би складно нам не було, іншого часу у нас в житті не буде. Напевно, в будь-які роки у людини, на яку були покладені серйозні обов`язки та відповідальність, легких часів не було. Багато хто проходив їх з честю і гідністю. Одне можу сказати: без молитви і Божого благословення ні в кого нічого на цій землі ще не виходило. Нехай Господь Бог береже землю Слобожанську і людей на цій землі», - сказав М.Добкін.

Він подякував архієпископу Харківському і Богодухівському Владиці Онуфрію за мобелень і висловив упевненість, що Харківщина завжди може розраховувати на духовенство і його молитви.

«Я бажаю всім нам у новому році милості Божої, щоб Господь нас любив не менше, ніж у цьому, щоб наші прагнення звернулися до добра і воно переважало зло. Нас не можна розділити, ми одна сім`я – свята Слобожанщина. Сьогодні з нами знаходиться наш губернатор Михайло Добкін, який молиться за наш рідний край, щоб і в церкві, і на землі, і в кожному будинку була благодать і радість людська. Бажаю, щоб у кожній хаті горіла благодатна свічка і обігріла ті душі, ті серця, які зустрічають Новий рік та Різдво Христове», - зазначив у своїй промові Владика Онуфрій.

Також у молебні взяли участь заступники губернатора Андрій Моченков, Євген Савін та Олег Анпілогов, Василь Хома, заступники Харківського міського голови Олександр Попов, Ігор Терехов та Світлана Горбунова-Рубан, перший заступник голови облради Олена Олешко, заступник голови облради Людмила Давидова, Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов та народний депутат Дмитро Добкін.