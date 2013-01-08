В Харківській області на Різдво внаслідок пожеж загинуло 3 осіб

Харків. 8 січня. УНІАН. У Харківській області 7 січня внаслідок пожеж загинуло троє осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, попередня причина виникнення однієї з пожеж на Різдво, під час яких загинули двоє чоловіків, - необережне поводження з вогнем при палінні.

Так, 7 січня близько опівночі сталася пожежа в селі П’ятигорське Балаклійського району. У приватному житловому будинку по вулиці 8-го Березня горіли домашні речі та дерев’яна міжкімнатна перегородка. В результаті сильного задимлення загинули двоє осіб: господар будинку 1951 року народження та його товариш 1960 р. н. Їх було знайдено бійцями служби з надзвичайних ситуацій під час гасіння вогню. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем при палінні.

Того ж дня о 09.15 сталася пожежа в селищі Чкалівському Чугуївського району. Загоряння виникло у квартирі на 4-му поверсі житлової 4-поверхівки на вулиці Леніна, 23. Увійшовши до задимлених приміщень, рятувальники виявили біля дивану господаря 1944 р.н. Він задихнувся чадним газом. На дивані горів матрац та домашні речі на площі 5 кв. м. Загоряння було ліквідоване о 09.25. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюється.