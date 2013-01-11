Тимошенко сьогодні ніхто не «виховує» - адвокат

16:52, 11 січня 2013
Харьків
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Плахотнюк відвідав підзахисну

Харків. 11 січня. УНІАН. Керівництво Канчанівської виправної колонії сьогодні не проводило з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка вже три доби продовжує акцію громадянської непокори, бесід із метою переконати її припинити протест.

Юлія Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові після зустрічі з підзахисною заявив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

Він зазначив, що сьогодні до екс-прем’єра в ЦІКЛ «Укрзалізниця» в Харкові дійсно приходив начальник Качанівської виправної колонії. Однак він не проводив з Ю.Тимошенко «ніяких виховних бесід».

«Перший раз, коли я до неї заходив, нічого вона не говорила про виховні бесіди, чи такі бесіди, які б сприяли досягненню компромісу. Виходячи після першої зустрічі, я зустрів, як виявилося, начальника колонії на виході до медичного блоку. І вже потім, коли я другий раз відвідував Юлію Володимирівну, то виявилося, що начальник колонії приходив лише для того, щоб занести пару документів. Ніякої бесіди він з нею не проводив», - сказав (наголосив) О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапинський заявляв, що закон передбачає можливість застосування до Ю.Тимошенко, яка оголосила акцію непокори, певних дисциплінарних заходів, але, за його словами, з екс-прем’єром керівництво колонії буде проводити виховні бесіди, щоб переконати її припинити протест.

А.Лапинський виключив можливість застосування до Ю.Тимошенко фізичних методів впливу.
 

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