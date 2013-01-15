Начальник колонії: Тимошенко перебуває не в коридорі, а в побутовій кімнаті

Харків. 15 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка продовжує акцію громадської непокори та відмовляється повертатися до своєї палати в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, перебуває не в коридорі блоку, а в окремому побутовому приміщенні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Качанівській виправній колонії заявив начальник закладу Ігор Колпащиков.

«Вона знаходиться у побутовій кімнаті. Розмір цієї кімнати до 30, до 25 метрів квадратних. У цій кімнаті є побутові умови: душова кабіна, санітарні умови і встановлений медичний топчан, плюс постільна білизна», - сказав І.Колпащиков.

Він зазначив, що жінка-вартовий перебуває біля дверей іззовні цієї кімнати. Крім того, за словами начальника колонії, медичні процедури, які Ю.Тимошенко сьогодні знову почала проходити, відбувалися за відсутності в кабінеті працівника пенітенціарної служби.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь «у будь-яких замовних кримінальних провадженнях». Також екс-прем’єр заявила, що готова чинити фізичний опір «настільки, наскільки вистачить сил і життя» спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися до своєї палати в лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

Сьогодні зранку у прес-службі ДПтС повідомили, що Ю.Тимошенко почала проходити реабілітаційні процедури. Разом з тим у відомстві наголосили, що відеокамери встановлені в палаті Ю.Тимошенко законно, і їх не демонтуватимуть.

Пізніше сьогодні народний депутат («Батьківщина») Олександр Бригинець заявив, що Ю.Тимошенко продовжує акцію непокори, оскільки жодна її вимога стосовно умов утримання не виконана. За словами депутата, про це йому повідомила телефоном донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

«Новина перша і найнеприємніша: ніякі з вимог Тимошенко не були реалізовані. Про це повідомила Є.Тимошенко після спілкування з матір’ю. Друге: ніякі акції протесту Юлія Володимирівна не припиняла. І те, що нам повідомив керівник колонії, як виявилося, є неправдивою інформацією. Більше того, Юлія Володимирівна перебуває поза межами своєї палати, продовжує знаходитися в коридорі і продовжує не спати», - сказав (підкреслив) О.Бригинець.

На прохання журналістів він уточнив, що Ю.Тимошенко також не проходила медичні процедури.