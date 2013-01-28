В Олексіївській колонії знайшли повішеним ув’язненого

Харків. 28 січня. УНІАН. У Харкові в Олексіївській виправній колонії (№25) ув’язнений покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, тіло 37-річного чоловіка, який скоїв суїцид через повішення, було виявлено у приміщенні складу вчора, 27 січня, близько 7.00.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) КК України.

Крім цього прокуратура Дзержинського району Харкова внесла відомості до ЄРДР та розпочала розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Самогубець був засуджений за крадіжку до 4 років та 6 місяців ув’язнення і відбував покарання в Олексіївській колонії з листопада 2011 року.