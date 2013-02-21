Кучма навідався до Харкова

Харків. 21 лютого. УНІАН. Колишній Президент України Леонід Кучма сьогодні, перебуваючи в Харкові, вручив іменні стипендії Президентського фонду «Україна» студентам Національного аерокосмічного університету імені В.Жуковського (ХАІ).

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистої церемонії Л.Кучма також вручив випускникам університету дипломи із відзнакою.

Крім цього, ректор ХАІ Володимир Кривцов присвоїв Л.Кучмі звання почесного професора Національного аерокосмічного університету імені В.Жуковського.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» заявив, що Генеральна прокуратура України має достатню кількість доказів, які підтверджують причетність Л.Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Сьогодні, 21 лютого, деякі ЗМІ повідомили, що Л.Кучма намагався учора ввечері вилетіти з аеропорту «Жуляни» за кордон, але був затриманий правоохоронцями.

Коментуючи цю інформацію УНІАН, адвокат Л.Кучми Віктор Петруненко сказав: «Нісенітниця це все, «утка».