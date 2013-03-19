В Шевченковому потяг смертельно травмував пенсіонера

Харків. 19 березня. УНІАН. На Харківщині потяг смертельно травмував пенсіонера.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, надзвичайна подія сталася 17 березня на станції Шевченкове неподалік пішохідного переходу.

Працівники міліції встановили, що загиблий чоловік 1948 року народження прибув на станцію Шевченкове електропотягом та на відміну від інших пасажирів вирішив перейти до вокзалу через колії у невстановленому місці.

Машиніст потяга застосував екстрене гальмування та подав звуковий сигнал, однак уникнути трагічних наслідків не вдалося.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка обставин події.