Союз азербайджанцев Мира поздравляет всех с праздником Новруз Байрам

Харьков. 19 марта. УНИАН. Союз азербайджанцев Мира поздравляет всех соотечественников с праздником Новруз Байрам.

От имени своей организации празничные пожелания высказал председатель Союза азербайджанцев Мира, Верховный Главнокомандующий азербайджанскими казаками в Украине, вице-президент МАК, герой казацкого народа, маршал Миршахин Исмаилов.

Празднование Новруза, говорится в обращении, посвящается радостному событию – пробуждению природы и рождению всего нового, завершению зимы и наступлению первого дня весны, который в календаре символизирует годовой оборот Солнца.

Исторические корни праздника воплощения единства культурного наследия и многовековых традиций, согласно научным исследованиям, уходят в древние времена - период пророка Зардушта, а это как минимум 3700 - максимум 5000 лет.

Впервые в Азербайджане на официальном уровне Новруз был отмечен в 1966 году, еще в советский период, по инициативе выдающегося азербайджанского деятеля Шихали Гурбанова.

13 марта 1990 года председатель Президиума Верховного совета Азербайджанской ССР Эльмира Гафарова подписала указ об официальном праздновании Новруз Байрам.

30 сентября 2009 года этот праздник был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список культурного наследия человечества.

19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках 49 пункта повестки дня «Культура мира» консенсусом была принята резолюция, озаглавленная «Международный день Новруз», а 24 февраля 2010 года единогласно принята.

В настоящее время Новруз является государственным праздником в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, а также Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах России, Албании, Афганистане, Индии, Иране, Македонии, Турции и играет важную роль в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства.

От всей души поздравляю вас с праздником Новруз Байрам и желаю весеннего настроения, здоровья и счастья!