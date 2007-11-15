Як передає губернатор…

Харків. 15 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ із Ізраїлю розповів про державний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до цієї країни.

Інформація про хід візиту розміщена на сайті облдержадміністрації, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомив по телефону з Ізраїлю А.АВАКОВ, депутати ізраїльського Кнесету гучними оплесками зустріли виступ Президента України В.ЮЩЕНКА, який закликав посилити спільну боротьбу проти будь-якої тоталітарної свідомості, незалежно від її подоби.

Як наголосив А.АВАКОВ, обидві сторони – українська та ізраїльська – підкреслюють високий рівень взаєморозуміння як у питаннях економічних взаємовідносин між двома країнами, так і в гуманітарній сфері та дослідженні історичних процесів, якими б трагічними вони не були.

У цьому контексті Президент України позитивно оцінив підтримку з боку глави ізраїльської держави української ініціативи розпочати «Діалог правди в ім’я майбутнього».

Харківський губернатор розповів, що у Єрусалимі в Меморіальному комплексі «Яд Вашем» Президент України В.ЮЩЕНКО та члени офіційної делегації вшанували пам’ять жертв Голокосту .

А.АВАКОВ підкреслив, що програма візиту Президента України дуже насичена. Зокрема, В.ЮЩЕНКО провів офіційні зустрічі з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ та з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Ізраїль пані Ципі ЛІВНІ.

За результатами офіційної зустрічі, Віктор ЮЩЕНКО та Шимон ПЕРЕС підписали Спільну декларацію про подальший розвиток партнерських відносин і дружби між Україною та Державою Ізраїль.