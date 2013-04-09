Луценко певен, що влада має звільнити і Тимошенко

Харків. 9 квітня. УНІАН. Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко переконаний, що влада, звільнивши його із ув’язнення, створила прецедент і тому має звільнити і Юлію Тимошенко.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ТВі.

«Я вважаю, що наша влада зробила такий крок як прецедент, і немає жодних аргументів, чому такий крок можна зробити до Луценка, і неможна - до Тимошенко. Я не знаю, як можна достукатися до серця чи до розуму нашої влади, але цей крок вона повинна зробити, бо Тимошенко не може сидіти за надуманими обвинуваченнями», - сказав Ю.Луценко.

Говорячи про своє звільнення із в’язниці, він зазначив, що воно було для нього «очікуваним, але несподіваним». За словами Ю.Луценка, він більше був налаштований чекати виходу з-під варти наприкінці року по умовно-достроковому звільненню як особа, що відбула більшу частину покарання. Водночас екс-міністр зазначив, що усвідомив про те, що опинився на волі лише сьогодні, коли прокинувся вранці вдома.

«Передати це словами - дуже важко, бо воля і бути вдома зі своїми - це дуже важливо. Пісок часу тече швидко ...», - зазначив Ю.Луценко. «Тюрма дається легше тим, кому є щось згадати, і я вів постійні дискусії з собою... Я сам оптиміст, але й на мене інколи нападала хандра», - зізнався екс-міністр.