Фельдман: Ізраїль визнає Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом

Харків. 19 листопада. УНІАН. Народний депутат України, представник блоку БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН підтвердив раніше висловлене ним переконання, що Ізраїль визнає Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію О.ФЕЛЬДМАН висловив сьогодні на прес-конференції, присвяченій підсумкам офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Ізраїлю.

«Я ще більше переконаний, що народ Ізраїлю готовий підтримати це», - сказав О.ФЕЛЬДМАН, який був членом офіційної делегації України, яка нещодавно відвідала Ізраїль.

Водночас він вказав на наявність деякий факторів, які так чи інакше впливають на процес офіційного визнання Голодомору геноцидом: «Є політичні складові. Є нерозуміння, є ще велика робота попереду». О.ФЕЛЬДМАН пояснив, що дуже шкодить розхожа думка про те, що Голодомор буцімто влаштували представники якоїсь національності – російської, єврейської, татарської тощо. «В Ізраїлі це питання обтяжене тим, що є певні вихідці як з України, так і Росії, а месидж Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО – УНІАН), месидж Президента (В.ЮЩЕНКА - УНІАН) був номер один – що Голодомор влаштував тоталітарний режим на чолі з комуністами, до якого належали люди різних національностей, і національність до Голодомору немає ніякого відношення», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Питання визнання Голодомору «не закінчене, але на 99 відсотків просунуте, - додав О.ФЕЛЬДМАН і зазначив: «Депутати Кнесету уже в більшому складі підтримують нас – було їх спочатку семеро, сьогодні близько тридцяти (до Кнесету входить 120 депутатів – УНІАН). Прості люди висловлюють зараз повну підтримку. Інститути, до яких ми зверталися, висловлюють повну підтримку, і я думаю, що це лише питання часу».

О.ФЕЛЬДМАН відзначив, що візит Президента В.ЮЩЕНКА став першим за 11 останніх років офіційним візитом глави Української держави до Ізраїлю і що він, на думку народного депутата, відкрив нові перспективи у співробітництві двох країн.