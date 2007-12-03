За фактом загибелі Блуашвілі порушено справу

Харків. 3 грудня. УНІАН. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі на полюванні генерального директора ТОВ «Харківміськбуд» Георгія БЛУАШВІЛІ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН прес-секретар у прокуратурі Харківської області.

Справу порушено за статтею 119 (ч.1) «вбивство через необережність».

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор і співвласник ТОВ «Харківміськбуд Георгій БЛУАШВІЛІ, 1960 року народження, був смертельно поранений вночі, 30 листопада, на полюванні у Зміївському районі.

З власних джерел кореспонденту УНІАН стало відомо, що це було нічне бракон`єрське полювання на косуль. На карабін, з якого був смертельно поранений Г.БЛУАШВІЛІ, дозволу не було. Зі слів інших учасників полювання, після вистрілу і зупинки автомобіля БЛУАШВІЛІ встиг вимовити, що він сам застрелив себе. В автомобілі, коли це сталося, перебував водій, а також ще один мисливець – підполковник міліції, колишній старший дільничний інспектор одного райвідділів міліції.

За інформацією Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, в Харківській області під час полювання стався нещасний випадок.

30 листопада 2007 року о 2-00 до центральної районної лікарні м. Зміїв Харківської області з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини було доставлено невідомого чоловіка, який від отриманого поранення помер.

Правоохоронцями оперативно було встановлено його особу. Потерпілим виявився 47-річний харків’янин, керівник приватної фірми м. Харкова. Встановлено, що 29 листопада він, разом з двома знайомими, здійснювали мисливське полювання на території Зміївського району Харківської області. Під час слідування автомобілю по полю, потерпілий, знаходячись на задньому сидінні, порушив правили безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю та заподіяв собі вогнепальне поранення.

Наразі працівниками Головного управління МВС України в Харківській області проводяться необхідні оперативно-слідчі заходи з метою встановлення детальних обставин події, ведуться опитування їх учасників, свідків та очевидців, призначені відповідні експертизи, повідомили в ЦГЗ.

Загибель Г.БЛУАШВІЛІ – не поодинокий випадок із загибеллю людини на полюванні в 2007 році на Харківщині. Як повідомляв УНІАН, в січні ц.р. від смертельного поранення на полюванні у мисливських угіддях Зміївського району помер народний депутат України, член Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ. Кримінальна справа за фактом загибелі Є.КУШНАРЬОВА розслідується.